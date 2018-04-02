Новости версия для печати В России стартовал весенний призыв Десятки молодых орловцев отправятся на службу в ряды Вооруженных сил. Предстоящая кампания отличается от предыдущих. К примеру, теперь под ружье смогут встать юноши, которые ранее не прошли отбор по здоровью.



На срочную службу во время весенней кампании от Орловской области планируют отправить более 1000 молодых людей. Кого-то определяют в сухопутные войска, кто-то будет служить в национальной гвардии. У орловских призывников есть желание служить в спецназе и десантных войсках. В стартующем призыве есть новации: теперь в армию берут тех, кто вылечился. Юноши, которые ранее были освобождены от службы по состоянию здоровья, смогут пополнить ряды новобранцев. Андрей Бояров, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области: «Ребята, которые были ранее были переданы а запас по состоянию здоровья, по своему желанию напишут заявление, пройдут переосвидетельствование, и если будет изменение состояния здоровья в лучшую сторону, они будут признаны годными к военной службе». Все будущие солдаты проходят тщательный медосмотр. Врачебная комиссия – первый этап отбора. Людмила Добрикова, врач-офтальмолог: «Встречается очень много случаев близорукости слабой степени, которая возникает из-за пользования гаджетами». Тех, кто не желает провести в казарме ближайших год - 337 человек. Уклонистов будут разыскивать и оповещать. Андрей Бояров, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области: «Военный комиссариат, органы внутренних дел в этом случае предпринимают усилия, чтобы их разыскать, вручить повестки для явки на призывные комиссии, разобраться с состоянием здоровья, и либо поставить в строй, либо передать в запас». Дабы во время службы не возникло проблем, ознакомиться с приказами лучше на берегу, к примеру, надо знать, что гаджеты с камерами в армии строго запрещены. Валентина Старовойтова, председатель орловской региональной общественной организации «Совет солдатский матерей»: «В настоящее время в одной из воинских частей возбуждено уголовное дело за использование телефона с фотокамерой, и привлекаются к уголовной ответственности. За неисполнение приказа восемь военнослужащих, попал наш орловский мальчишка – мы отстаиваем его интересы. Так что обращаюсь ко всем, не берите сенсорные телефоны, берите кнопочные, самые дешевые. Хорошей вам службы, сыны!». Массовые отправки новобранцев к месту службы начнутся с 25 июня, в последние недели призывной кампании.





Татьяна Дьяконова

2 апреля 2018 года







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