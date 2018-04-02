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В России стартовал весенний призыв

Десятки молодых орловцев отправятся на службу в ряды Вооруженных сил. Предстоящая кампания отличается от предыдущих. К примеру, теперь под ружье смогут встать юноши, которые ранее не прошли отбор по здоровью.

На срочную службу во время весенней кампании от Орловской области  планируют отправить более 1000 молодых людей. Кого-то определяют в сухопутные войска, кто-то будет служить в национальной гвардии. У орловских призывников есть желание служить в спецназе и десантных войсках. 
 
В стартующем призыве есть новации:  теперь в армию берут тех, кто вылечился.  Юноши, которые ранее были освобождены от службы по состоянию здоровья, смогут пополнить ряды новобранцев.  
Андрей Бояров,  начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу  военного комиссариата Орловской области: «Ребята, которые были ранее были переданы а запас по состоянию здоровья, по своему желанию напишут заявление, пройдут переосвидетельствование, и если будет изменение состояния здоровья в лучшую сторону, они будут признаны годными к военной службе». 
Все будущие солдаты проходят тщательный медосмотр. Врачебная комиссия – первый этап отбора. 
Людмила Добрикова, врач-офтальмолог: «Встречается очень много случаев близорукости слабой степени, которая возникает из-за пользования гаджетами». 
Тех, кто не желает провести в казарме ближайших год - 337 человек. Уклонистов  будут разыскивать и оповещать. 
Андрей Бояров, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу  военного комиссариата Орловской области: «Военный комиссариат, органы внутренних дел в этом случае предпринимают усилия, чтобы их разыскать,  вручить повестки для явки на призывные комиссии, разобраться с состоянием здоровья, и либо поставить в строй, либо передать в запас». 
Дабы во время службы не возникло проблем, ознакомиться с приказами лучше на берегу, к примеру, надо знать, что гаджеты с камерами в армии строго запрещены. 
Валентина Старовойтова, председатель орловской региональной общественной организации «Совет солдатский матерей»: «В настоящее время в одной из воинских частей возбуждено уголовное дело за использование телефона с фотокамерой, и привлекаются к уголовной ответственности. За неисполнение приказа восемь военнослужащих, попал  наш орловский мальчишка – мы отстаиваем его интересы.  Так что обращаюсь ко всем, не берите сенсорные телефоны, берите кнопочные, самые дешевые. Хорошей вам службы, сыны!».
Массовые отправки новобранцев к месту службы начнутся с 25 июня, в последние недели призывной кампании.



Татьяна Дьяконова
2 апреля 2018 года

 


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