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В Орловской области сегодня началась большая уборка

В апреле и мае планируется очистить 11 гектаров городских парков, ликвидировать полсотни стихийных свалок, навести порядок по берегам водоемов. Кроме того, весной в Орле высадят 850 деревьев и более трех тысяч кустарников.

28 апреля промежуточные итоги двухмесячника проведут на общегородском субботнике. Планируется, что в нем примут участие не меньше 40 тысяч орловцев.