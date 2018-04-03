Новости версия для печати В Орле откроются тематические ярмарки Они будут работать с 7 апреля.



Так, ярмарки можно будет посетить 7 апреля, 28-29 апреля, 5-6 мая, 9-10 июня, 3 ноября, 22, 23, 29, 30 декабря. В частности, на ярмарке «Дачный сезон», которая будет проходить 21-22 и 28-29 апреля, будет предложен широкий ассортимент семян, саженцев, рассады, средств защиты растений, удобрений. Затем «Дачный сезон» вновь откроется 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 мая. Ярмарка с говорящим за себя названием «Медовая» пригласит посетителей 11-12 августа. «Дары осени» по продаже плодоовощной продукции урожая текущего года будут доступны 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 сентября и 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 октября. Дополнительно, вне территорий ярмарок выходного дня, у входа в Городской парк культуры и отдыха 5 августа пройдет ярмарка современных и традиционных ремесел. Как пояснила Валентина Жданова, заместитель начальника отдела потребительского рынка, при проведении тематических ярмарок торговые места сельхозтоваропроизводителей на ярмарках выходного дня будут сохранены. В Орле работают пять ярмарок выходного дня «Хлебосольный выходной» расположенных на Комсомольской площади (в районе дома №78), ул. Узловой, 2 (район Лужки), ул. Металлургов,17 (район МАУК «КДЦ» Металлург), ул. Бурова, 1А и на площади Маршала Жукова, сообщает сайт городской администрации





Орловское Информбюро

2 апреля 2018 года







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