42 орловских школьника стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады

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вторник
3.04.2018
8:43:31
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42 орловских школьника стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиадыКак сообщила руководитель департамента образования Татьяна Шевцова, в нынешнем учебном году в олимпиадных испытаниях по 21 общеобразовательному предмету принимали участие школьники общеобразовательных организаций из всех муниципальных образований Орловской области.
Впервые в 2017/2018 учебном году в регионе проводилась олимпиада по астрономии для учащихся 10-11 классов. Кроме того, в рамках проведения регионального этапа олимпиады для 26 учащихся 7-8 классов школ области была предоставлена возможность участия в олимпиаде по физике им. Дж. К. Максвелла.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 669 обучающихся 9-11 классов из 128 общеобразовательных организаций области.
Высоких результатов достигли 239 школьников, 42 из них стали победителями, а 197 – призерами регионального этапа.
17 ребят будут представлять Орловскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, сообщает информационный портал Орловской области.
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