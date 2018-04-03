Новости версия для печати 42 орловских школьника стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады Как сообщила руководитель департамента образования Татьяна Шевцова, в нынешнем учебном году в олимпиадных испытаниях по 21 общеобразовательному предмету принимали участие школьники общеобразовательных организаций из всех муниципальных образований Орловской области.



Впервые в 2017/2018 учебном году в регионе проводилась олимпиада по астрономии для учащихся 10-11 классов. Кроме того, в рамках проведения регионального этапа олимпиады для 26 учащихся 7-8 классов школ области была предоставлена возможность участия в олимпиаде по физике им. Дж. К. Максвелла. В региональном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 669 обучающихся 9-11 классов из 128 общеобразовательных организаций области. Высоких результатов достигли 239 школьников, 42 из них стали победителями, а 197 – призерами регионального этапа. 17 ребят будут представлять Орловскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

3 апреля 2018 года







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