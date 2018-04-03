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В Орле ищут лучших хранителей книг

В мае специальная комиссия оценит материалы, представленные на конкурс, и выберет трех победителей. Но заявки надо успеть подать до конца апреля.

Оценивать будут авторские программы, участие в различных конкурсах, использование инновационных технологий в работе. Заявки принимают в городском управлении культуры по адресу: Пролетарская гора, 1, каб. 515 .

Справки по телефону: 76-37-68.