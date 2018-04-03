Новости версия для печати В Орле принимают заявки на отлов бродячих собак Обращения принимает «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных».



Заявку надо отправить в письменном виде, указав количество особей, места их скопления и (по возможности) внешние признаки. 8 (4862) 72-03-96, 75-84-05 или по электронной почте «Отлов безнадзорных собак». Отправить заявку можно по факсуили по электронной почте gorvet_orel@mail.ru . с указанием темы:





Надежда Невматулина

3 апреля 2018 года







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