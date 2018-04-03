Новости версия для печати С 1 июля вступает в силу новый этап кассовой реформы Кто и когда должен поставить онлайн-кассу? Какие данные указывать в чеке и как избежать штрафов? Ответы на эти вопросы дадут в Орле на семинаре для предпринимателей.



Семинар для предпринимателей пройдет 4 апреля в большом зале мэрии областного центра. Специалисты-налоговики разъяснят изменения в законодательстве, расскажут, как можно зарабатывать с помощью онлайн-касс и что такое система «Меркурий». Организаторы приглашают на семинар представителей малого и среднего бизнеса, бухгалтеров и управляющих.



Вход свободный, но необходима регистрация.



Записаться можно по телефону 76-49-86 или по электронной почте top@orel-adm.ru.





Надежда Невматулина

3 апреля 2018 года







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