Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Звонки от жителей не утихают. В Орле вновь обострилась проблема безнадзорных животных. - От Пасхи – к посевной и дорожному ремонту. Актуальные темы обсудили на совещании у главы региона. - Их выбор – служить государству. В Орловском юридическом институте им. Лукьянова прошел День открытых дверей. - Всегда готовы! Пионерской организации «Орлята» – 25 лет.

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Вести-Орёл

2 апреля 2018 года







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