В Орловской области более 2 млрд. рублей будет направлено на государственную программу по обращению с отходами

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вторник
3.04.2018
15:07:16
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В Орловской области более 2 млрд. рублей будет направлено на государственную программу по обращению с отходамиСрок её реализации – ближайшие 8 лет.
В рамках реализации программы предусмотрен ввод в эксплуатацию пяти комплексных объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов: в Орле, Мценском Орловском, Ливенском и Троснянском районах. Кроме того, в Верховском, Глазуновском, Знаменском и Покровском районах появятся мусороперегрузочные станции. Из областного бюджета на реализацию направят почти 115 млн рублей, еще миллиард 200 миллионов выделят из федерального бюджета, 735 млн планируется привлечь из внебюджетных источников.
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