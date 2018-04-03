Новости версия для печати В Орловской области более 2 млрд. рублей будет направлено на государственную программу по обращению с отходами Срок её реализации – ближайшие 8 лет.



В рамках реализации программы предусмотрен ввод в эксплуатацию пяти комплексных объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов: в Орле, Мценском Орловском, Ливенском и Троснянском районах. Кроме того, в Верховском, Глазуновском, Знаменском и Покровском районах появятся мусороперегрузочные станции. Из областного бюджета на реализацию направят почти 115 млн рублей, еще миллиард 200 миллионов выделят из федерального бюджета, 735 млн планируется привлечь из внебюджетных источников.





Юлия Сулим

3 апреля 2018 года







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