Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.



2 апреля в 10:45 водитель, управляя автомобилем «Мазда-3», двигался по ул. Полесской и в районе дома № 16 не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода - женщину 1958 года рождения. Женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и скорой помощью доставлена в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

3 апреля 2018 года







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