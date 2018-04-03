Новости версия для печати В Орловской области проходит масштабная проверка пожарной безопасности Все социально-значимые объекты Орловской области с круглосуточным пребыванием людей, а также места массового скопления граждан проверяют на пожаробезопасность.



Как сообщил первый зам. начальника Главного управления МЧС России по Орловской области Сергей Гладков, были проверены все 98 социально-значимых объектов, расположенных на территории Орловской области, из них 47 объектов социальной защиты населения, 37 объектов здравоохранения, 14 объектов образования. Всего к данной работе было привлечено 117 человек личного состава, 32 единицы техники.



По словам Сергея Гладкова, проведенные проверки показали, что все социально-значимые объекты с ночным пребыванием людей оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пульт пожарно-спасательных частей, пути эвакуации, первичные средства пожаротушения, внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение находятся в исправном состоянии. Персонал укомплектован необходимым количеством индивидуальных средств защиты органов дыхания, обучен действиям при возникновении пожара. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.



Продолжается проверка торговых комплексов и других объектов с массовым пребыванием людей. По состоянию на 1 апреля проверки завершены в отношении 23 объектов. Всего таких объектов, подлежащих проверке, 193. На 4 объектах выявлено 21 нарушение, наибольшее количество нарушений (15) выявлено в торговом комплексе «Центральный» г. Ливны. Работа по проверкам крупных торговых центров будет завершена до 15 апреля.



Врио губернатора поручил Главному Управлению МЧС совместно с прокуратурой в ближайшее время провести проверки на оставшихся объектах массового скопления людей (торговые центры, объекты розничной торговли, общественный транспорт), сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

3 апреля 2018 года







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