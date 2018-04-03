Новости версия для печати Орловские спасатели готовятся к паводку По распоряжению правительства области, с сегодняшнего дня в регионе вводится режим функционирования повышенной готовности в связи с весенним половодьем.



Полиция выставит посты для прекращения движения по низководным мостам. Всего на территории области их 18. Кроме того, стражи порядка должны быть готовы к взятию под охрану жилых кварталов, которые могут быть затоплены. Их жителям необходимо соблюдать правила безопасности и следить за уровнем подъема воды.



Руководству Орла, Ливен, Мценска, Залегощенского Кромского, Ливенского, Мценского, Новосильского и Орловского районов необходимо подготовить пункты временного размещения людей.





Юлия Сулим

3 апреля 2018 года







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