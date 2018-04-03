Новости версия для печати Активисты ОНФ назвали самые проблемные дороги Орла Как оказалось, большинство из них находятся в Заводском и Советском районах.



В рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» был проведен рейд по проезжим частям областного центра. Активисты отметили удручающее состояние дорог по улицам Автовокзальной и Васильевской. В прошлом году на этих объектах проводился ямочный ремонт, но сейчас все дорожное полотно усеяно ямами и выбоинами. С повышением температуры также покрошился асфальт на улице Приборостроительной - на участке от Октябрьской до Лескова.





Юлия Сулим

3 апреля 2018 года







На главную страницу





