Новости версия для печати В Орле продолжают выявлять места, где торгуют незаконным алкоголем В региональном УМВД отчитались о выявлении нарушений закона в сфере оборота этилового спирта и алкогольной продукции.



Стражи порядка проверили свыше 60 торговых точек. Выявлено 16 нарушений закона, изъято около 5 тысяч литров. Незаконно алкоголем торговали в павильоне, расположенном на остановке общественного транспорта на улице Максима Горького, в торговой точке на улице 8 Марта, а также в магазине на улице Пархоменко. Во всех случаях продавцы были привлечены к административной ответственности. Нарушения также выявлены в торговых точках на Наугорском шоссе и в переулке Полярный.





Юлия Сулим

3 апреля 2018 года







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