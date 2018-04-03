Новости версия для печати Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Орловской области превышен на 15% Такие данные приводят в региональном управлении Роспотребнадзора.



За неделю с жалобами на грипп и ОРВИ к медикам обратились более 5 тысяч 300 человек. Большинство – 53% - это дети в возрасте до 14 лет. За последние две недели до 90% возросла доля вирусов гриппа в положительных находках респираторных вирусов. Чтобы помешать распространению вирусов, в регионе проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.





Юлия Сулим

3 апреля 2018 года







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