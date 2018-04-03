Новости версия для печати Городской парк Орла ждет масштабная реконструкция Эту территорию орловцы назвали одной из тех, где в первую очередь необходимы преобразования. Свой проект парка накануне представили московские архитекторы. Они предложили создать в излюбленном месте орловцев Литературный сад.



За свою 200-летнюю историю облик главного места отдыха горожан кардинально менялся уже несколько раз. Теперь стоит задача изменить не только его облик, но и насытить новым, более современным содержанием, с сохранением богатой истории. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Предлагается благоустройство Городского парка разделить на две очереди. В первую очередь – это главный вход, который в себя включает входную группу и фонтан с прилегающей территорией. Вторая очередь – это благоустройство самого парка». Свое видение нового облика на суд депутатов и общественности представили столичные архитекторы. Артём Укропов, архитектор: «Нужно сделать так, чтобы вход в парк был понятным, исторические площади сохранились, и чтобы было меньше визуального мусора. Там есть клумбы неправильной формы, они рассчитаны на то, чтобы сквозь них проходил транзит, но на месте транзита стоят щиты». Щиты - убрать, заодно перестроить фонтан, вместо «Колизея» - танцпол, а на смотровой площадке с ротондами предлагается регистрировать свадьбы и играть в снежки. У участников обсуждения возник целый ряд вопросов и предложений. Прозвучало также мнение о том, что в решении таких серьезных вопросов необходимо рассмотреть несколько проектов, причем, с их публичным обсуждением. Каким должен быть парк? Что в нем найдут жители и гости Орла? Городские власти согласны, что в таком деле нужна максимальная гласность, но в свою очередь призывают не затягивать. Проектно-сметная документация должна быть готова уже в этом году. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Это планируется выполнить до 1 сентября. Мы этот вопрос обсуждаем и в дальнейшем планируем вынести на рассмотрение депутатов Городского Совета, так как это заповедная зона. И на ближайшей сессии это будет внимательно рассмотрено». В этом году Городской парк был включен в программу стратегического развития рекреационных пространств центральной части Орла. Вместе с ним масштабные преобразования ждут Детский парк, а именно амфитеатр, и сквер имени Тургенева. Все эти объекты были дополнительно включены в список благоустройства. Средства на них выделит область из внебюджетных источников.





Оксана Гранн

3 апреля 2018 года







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