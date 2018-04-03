Новости версия для печати В преддверии большого дорожного ремонта глава Орловской области созвал комиссию по безопасности дорожного движения В этой сфере, как оказалось, проблем накопилось много. Многие из них хорошо известны орловцам. Это некачественное содержание дорог и, как следствие, опасные участки, нарушение правил безопасности перевозчиками и многое другое.



Вместо ремонта дорог орловские коммунальщики предпочитают платить штрафы за ненадлежащие содержание всё тех же дорог. Такие выводы сегодня сделал глава региона на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Нечёткая или вовсе отсутствующая разметка, разбитый асфальт, сужение проезжей части из-за снега и недостаток знаков в 2017 году 370 раз стали причинами ДТП. 32 человека в них погибли. Участники этих аварий подают в суд и, как правило, выигрывают. Ответственность несут уже должностные лица и бюджет. Александр Коршунов, начальник Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области: «За 2017 год судами было наложено штрафов - 23 миллиона рублей только в отношении должностных лиц дорожно-коммунальных органов. Если эти штрафы направить в правильное русло, то на эти деньги можно было бы как раз эти недостатки и устранить». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Странная ситуация: мы помогаем, спасаем «Спецавтобазу», выделяем деньги из областного бюджета, привлекаем федеральные структуры, и в итоге - штрафы. Одно радует, что они в бюджет возвращаются. Но это странная система помощи организации, чтобы потом заплатить штраф». Взять под контроль, в течение долгих месяцев, городские власти также пытаются и перевозчиков. Нашумевшая вначале марта история о водителе автобуса, обедающего прямо за рулём, тоже всплыла на совещании. Как и общая статистика - в прошлом году зафиксировано 37 аварий по вине водителей общественного транспорта. Члены комиссии заключили, что привлекать к ответственности нужно не конкретных водителей, а самого перевозчика, с которым заключен контракт. Иначе порядка в общественном транспорте не навести. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Не может отвечать только одно коммерческое предприятие. Оно работает ровно так, как мы ему позволяем работать в рамках действующего законодательства. Если мы определим условия и его движения, и обеспечения безопасности как подвижного состава, так и водителей, так он и будет работать. Если нет никакого контроля, то он будет не то что есть, он выпивать начнёт за рулём». Но первым в очереди на то, чтобы создать транспортный коллапс в Орле, - Железнодорожный переезд в Маслозаводском переулке. Ремонт этого участка чиновники активно обсуждают уже почти год. А за дело с тех пор взялись только надзорные органы. По словам представителей РЖД, прокуратура объявила, что переезд в июне закроют. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Решить задачу, как она сегодня звучит – сделать горизонтальную площадку на подъездах к данному переезду, практически невозможно без реконструкции всех подъездных путей. Учитывая, что данный переезд находится в сложных условиях с точки зрения рельефа – там перепад уже на грани нормативов, мы предлагали его балансодержателю (РЖД) обратить внимание на техническое содержание самого переезда, а нам, соответственно, - подъездные пути». Также члены комиссии предложили внедрить в систему безопасности дорожного движения региона два новых проекта. Один из них - сменить дислокацию камер, фиксирующих нарушения, так как большинство водителей к ним привыкли и знают, где нужно сбавлять скорость, а где можно позволить себе придавить педаль газа. Второй проект – расставить по городу полноростные макеты детей со светоотражающими лентами. Это тоже должно дисциплинировать водителей. А большой ремонт орловских дорог должен начаться уже во второй половине апреля.





Антон Киселёв

3 апреля 2018 года







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