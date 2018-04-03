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Не только дороги, но и набережные Орла не прошли проверку на прочность этой весной

Плитка на набережных, также как и асфальтовое покрытие на орловских дорогах, буквально сошла вместе со снегом. На эту проблему внимание властей обратили сами жители, выложив фото в социальные сети. Там же опубликованы материалы, на которых сотрудники «Спецавтобазы» пытаются залатать дороги «чем-то похожим на снег». Сегодня глава администрации Орла потребовал от своих подчиненных комментариев по этому поводу.

Александр Муромский, глава администрации города Орла:  «Орловец на фото запечатлел, как сотрудники муниципального предприятия «Спецавтобаза» засыпают ямы снегом в дождь. Снимки выложены в соцсети».
Руководитель «Спецавтобазы» Павел Плахов пояснил: яму засыпали по жалобе жителей, и вовсе не снегом, а строительным мусором. Просто «строительный мусор оказался примерзшим, со снегом».
 
Однако этот ответ не устроил мэра города, который откровенно возмутился таким подходом к дорожной теме. 
Василий Новиков, мэр города Орла: «Мы говорим по карте ям, и все их знают, и в чем проблема найти щебень, чтобы временно их засыпать, чтобы люди не калечили ни машины, ни себя, не дай Бог. Это давно надо было сделать».
Первые теплые деньки долгожданной весны - пришли, а это значит, что совсем скоро все тайное, что было под снегом, станет явным. Например, сползающая плитка на набережной.
Сергей Костиков, начальник МКУ «Управление капитального строительства города Орла»: «Все, кто учился в школе и ходил на уроки географии, знают, что существуют подземные воды, подземные реки и прочее. Весной они приходят в движение. В этом месте выполнена подпорная стенка с деформационным швом, это такой зазор – 2-3 сантиметра, через который вода и проходила».
Вот так комментирует ситуацию Сергей Костиков. На негодование и смех, раздавшийся в зале, он ответил, что эту ситуацию из ряда вон выходящей назвать нельзя, все под контролем. Правда, видимо не под личным. Чтобы исправить это, глава администрации города Орла Александр Муромский решил отправить Сергея Костикова на прогулку по набережной - с целью зафиксировать на камеру каждый дефект, после чего предложить план мероприятий по устранению.
 
В ходе рабочей встречи затронули и финансовое положение предприятия ритуально- обрядовых услуг. Информация о том, что МУП находится на грани банкротства, не подтвердилась. 
Владимир Ветров, начальник МУП «РОУ»: «Мы такая структура, которая кому-то не дает покоя. 30 конкурирующих компаний, масса злопыхателей».
Александр Муромский поручил держать этот вопрос на контроле и своевременно реагировать на возможные экономические проблемы муниципальных предприятий. Ранее глава администрации Орла поручил закрепить за каждым МУПом ответственного сотрудника УМИЗ, сообщает сайт городской администрации.



Юлия Опанасюк
3 апреля 2018 года

 


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