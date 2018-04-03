Новости версия для печати Около 1000 молодых орловцев этой весной отправятся отдавать долг Родине В регионе начался призыв на военную службу. Планы и задачи, которые предстоит решать военкомам в ближайшие месяцы, сегодня обсуждались в администрации области.



Армия нуждается в образованных новобранцах. Поэтому в приоритете военкомов парни, уже окончившие средние специальные или высшие учебные заведения. Такие призывники, кстати, могут выбрать службу по контракту. Исполнять свой воинский долг они отправятся в военные части Западного военного округа – то есть останутся в регионах ЦФО, или уедут недалеко от него. Это повлияло на число уклонистов, отмечают специалисты. За последние 4 года их стало меньше в 10 раз. Свою роль, безусловно, сыграло и сокращение срока службы до одного года. Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Сегодня бойцы идут в армию уже в форме, имея с собой все необходимые документы, карточки, на которые будет перечисляться денежное довольствие». Значительная часть призывников уже прошла допризывную подготовку в областных учреждениях ДОССАФ. В ряды Российской армии они вступят уже специалистами.





Антон Киселёв

3 апреля 2018 года







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