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Орловское отделение Российского Союза театральных деятелей отметило свое 80-летие

На протяжении всех этих лет оно выполняет множество самых разных функций: от творческой составляющей – до поддержки актеров в трудных жизненных ситуациях. На праздничный концерт, посвященный юбилею, собрался весь театральный Орел.

Виновников торжества поздравил сам Иван Сергеевич Тургенев, который в свое время стоял у истоков образования Союза театральных деятелей - полтора века назад. А современные театральные труппы преподнесли СТД свои подарки: отрывки из уже идущих и будущих спектаклей, посвященных творчеству великого земляка. Поэтому первое отделение концерта можно было назвать тургеневским.
 
Отделение СТД - это своеобразный профсоюз артистов, который призван помочь в самых разных жизненных ситуациях.
Валерий Лагоша и.о. художественного руководителя театра «Свободное пространство»: «Пусть он живет, процветает, потому что это единственное, что у нас есть. У нас - это у всей актерской братии, у режиссерской, у всех людей, которые связаны с театром».
Бессменным председателем отделения уже много лет является Заслуженный артист России Павел Легкобит. В его лице все ветви власти поздравили сотрудников СТД с юбилеем и отметили почетными грамотами губернатора, Совета народных депутатов и городской администрации.
 
Сотни людей на Орловщине посвятили этой профессии свою судьбу, и СТД всегда был и остается для них большим общим делом.
Валерий Симоненко, художественный руководитель театра «Русский стиль»: «Всю жизнь отдал - с 15 лет, с театрального училища и до сегодняшнего дня. Конечно, Союз - это великое дело, это общность, в этой лодке нас очень мало, надо держаться вместе всем, надо вырабатывать общую идею, а идея у нас одна - это любить свою родину».
За последние годы орловское отделение Российского Союза театральных деятелей выросло, сегодня в нем зарегистрированы 167 человек - это и актеры, и режиссеры, а цели и задачи остаются прежними - объединение и поддержка.



Эва Стасюлевич
3 апреля 2018 года

 


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