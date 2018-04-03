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Общероссийский Народный фронт подвел итоги двух федеральных конкурсов

«Образ будущего страны» в эссе. Какой будет Россия через 20 лет, размышляли участники в своих работах. Как может измениться образование, здравоохранение, экономика?

Ирина Докукина, лауреат конкурса «Образ будущего страны»: «Я писала эссе по развитию системы государственных закупок в Орловской области. Мы выступили с инициативным предложением реформирования системы госзакупок. ОНФ нас поддержал и отметил данную работу, что в дальнейшем позволило развивать работу уже в рамках Всероссийских грантов при президенте РФ».

Конкурс для художников назывался «День выборов». Им предлагалось своё творчество отобразить на плакатах.

Алёна Патронова, лауреат конкурса «День выборов»: «Я нарисовала плакат, который отражал значимость дня выборов, отражал мою активную гражданскую позицию – я считаю, что очень важно принимать активное участие в жизни нашей страны».

Владимир Филонов, глава исполкома ОНФ в Орловской области: «Уверен, надежды, которые они вкладывали и в рисунки, и в те позитивные эссе, осуществятся обязательно».

На рассмотрение было прислано более 6500 тысяч рисунков. Возраст участников от 14 до 35 лет.