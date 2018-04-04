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среда
4.04.2018
10:15:17
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Требуются добровольцы!Добровольцев приглашают сегодня в орловскую библиотеку имени Пушкина на встречу с руководителями самых разных движений.
На встрече выступят волонтеры Орловского государственного университета, расскажут о благотворительных акциях, конкурсах и мероприятиях. Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина поделится своим опытом реализации социально значимых проектов.
Своим мнением о важности сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне поделятся «Волонтеры Победы». Представят свою организацию «Волонтеры-медики» и члены молодежного клуба "СОдействие».
Начало встречи в 14 часов.
Мария Семак
4 апреля 2018 года
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