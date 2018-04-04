Новости версия для печати

Государственная экзаменационная комиссия Орловской области утвердила результаты досрочного ЕГЭ по русскому языку

Если результат покажется неверным, можно подать апелляцию, на это отведено 2 дня – 5 и 6 апреля.

Напомним, досрочная сдача ЕГЭ началась 21 марта, последний экзамен - 11 апреля. Участие принимают 107 человек, из них 93 выпускника прошлых лет, 13 обучающихся профессиональных образовательных организаций и 1 выпускник текущего года.

Продолжают работу и «горячая линия» Рособрнадзора. Задать любые интересующие вопросы о ЕГЭ можно по телефону +7 (495) 984 89 19.