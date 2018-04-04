В Орле наградами отметили сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии

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среда
4.04.2018
10:15:23
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В Орле наградами отметили сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардииТоржество по случаю годовщины образования войск нацгвардии России прошло в Городском центре культуры.
Поздравили сотрудников и ветеранов службы врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, главный федеральный инспектор в Орловской области Леонид Соломатин, и.о. председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков, руководство города.
Гости ознакомились с экспозицией тематической выставки «Вехи славного пути». Здесь были представлены образцы спецвооружения и экипировки, а также материалы по истории создания войск национальной гвардии.
Минутой молчания почтили память гвардейцев, погибших при исполнении служебного долга.
В Отделе Росгвардии по Орловской области несут службу порядка 1000 человек. За мужество и отвагу каждый десятый гвардеец в регионе отмечен государственной наградой, более 200 орловских гвардейцев являются участниками боевых действий, сообщает информационный портал Орловской области.
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