Новости версия для печати В Орле наградами отметили сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Торжество по случаю годовщины образования войск нацгвардии России прошло в Городском центре культуры.



Поздравили сотрудников и ветеранов службы врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, главный федеральный инспектор в Орловской области Леонид Соломатин, и.о. председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков, руководство города. Гости ознакомились с экспозицией тематической выставки «Вехи славного пути». Здесь были представлены образцы спецвооружения и экипировки, а также материалы по истории создания войск национальной гвардии. Минутой молчания почтили память гвардейцев, погибших при исполнении служебного долга. В Отделе Росгвардии по Орловской области несут службу порядка 1000 человек. За мужество и отвагу каждый десятый гвардеец в регионе отмечен государственной наградой, более 200 орловских гвардейцев являются участниками боевых действий, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

4 апреля 2018 года







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