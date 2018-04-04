Новости версия для печати Сотрудники прокуратуры, инспекторы МЧС и пожарные эксперты вновь проинспектировали в ТМК «ГРИНН» Предметом проверки надзорных органов на этот раз стала пожарная автоматика объекта. Системы оповещения и пожаротушения опробовали в тестовом режиме. Кроме того на территории комплекса прошла учебная эвакуация.



Чтобы продемонстрировать работоспособность автоматической системы пожаротушения, руководство комплекса пошло на беспрецедентный шаг – имитацию возгорания.



Сплинкерный ороситель нагрели строительным феном, имитируя пожар. Устранять последствия пробного пожаротушения готовится целая бригада. Между тем, главный инженер обслуживающей организации в своем детище полностью уверен.

Артем Соседенко, главный инженер Орловского филиала Фонда пожарной безопасности: «Руководство корпорации очень грамотно подходит к этому вопросу, все средства выделяются. На данный момент, но, в принципе, как всегда, система находится в рабочем состоянии». Система пожаротушения действительно успешно срабатывает. Чтобы не затопить этаж, в подвале сотрудник мгновенно выключил первичный жокей-насос. Но давление в сети уже таково, что в канализацию приходится выливать десятки ведер воды. Если бы система пожаротушения запустила основной и резервный насосы, давление в водопроводной сети достигло бы шести атмосфер и в помещения центра обрушилось бы 90 кубов воды.



Тем временем, пожарные эксперты тестируют датчики задымления, имитируя дым при помощи специального аэрозоля. Сразу же включилось радиооповещение, предупреждающее о задымлении. Персонал ТМК организовано эвакуируется, направляясь к специально отведенной площадке на улице. Пожарные результатами теста, в целом, довольны.

Алексей Лавриков, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Оценку мы ставим, в принципе, положительную, с одним аспектом: что к этому были все готовы. Как это будет, когда происходит это внезапно и есть большая наполняемость, ответить не можем». Но проверяющие идут дальше, в торговые залы комплекса. И тут - заминка. Выбранный прокурором наугад пожарный извещатель не срабатывает. Систему вновь приходится запускать пожарным экспертам. Лишь после этого продавцы и покупатели потянулись к выходу.

Алексей Лавриков, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Проблемным вопросом было то, что у нас система оповещения в коридорах не включилась, с ручных пожарных извещателей, позже мы сымитировали срабатывание дымового пожарного извещателя, после чего система оповещения была включена». Так, говорят инспекторы, одна мелкая огреха может сделать бесполезной всю пожарную автоматику, на которую затрачены миллионы. К числу недочетов отнесено и то, что в смежном торговом центре, который, по сути, составляет с этим одно здание, система оповещения - автономная. И пока в одном корпусе ТМК звучал тревожный сигнал и шла эвакуация, в другом - звучала веселая музыка, а посетители продолжали делать покупки. Все недочеты руководству ТМК предстоит проанализировать и устранить в самое ближайшее время.





Иван Суверин

4 апреля 2018 года







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