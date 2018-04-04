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Сотрудники прокуратуры, инспекторы МЧС и пожарные эксперты вновь проинспектировали в ТМК «ГРИНН»Предметом проверки надзорных органов на этот раз стала пожарная автоматика объекта. Системы оповещения и пожаротушения опробовали в тестовом режиме. Кроме того на территории комплекса прошла учебная эвакуация.
Чтобы продемонстрировать работоспособность автоматической системы пожаротушения, руководство комплекса пошло на беспрецедентный шаг – имитацию возгорания.
Сплинкерный ороситель нагрели строительным феном, имитируя пожар. Устранять последствия пробного пожаротушения готовится целая бригада. Между тем, главный инженер обслуживающей организации в своем детище полностью уверен.
Система пожаротушения действительно успешно срабатывает. Чтобы не затопить этаж, в подвале сотрудник мгновенно выключил первичный жокей-насос. Но давление в сети уже таково, что в канализацию приходится выливать десятки ведер воды. Если бы система пожаротушения запустила основной и резервный насосы, давление в водопроводной сети достигло бы шести атмосфер и в помещения центра обрушилось бы 90 кубов воды.
Артем Соседенко, главный инженер Орловского филиала Фонда пожарной безопасности: «Руководство корпорации очень грамотно подходит к этому вопросу, все средства выделяются. На данный момент, но, в принципе, как всегда, система находится в рабочем состоянии».
Тем временем, пожарные эксперты тестируют датчики задымления, имитируя дым при помощи специального аэрозоля. Сразу же включилось радиооповещение, предупреждающее о задымлении. Персонал ТМК организовано эвакуируется, направляясь к специально отведенной площадке на улице. Пожарные результатами теста, в целом, довольны.
Но проверяющие идут дальше, в торговые залы комплекса. И тут - заминка. Выбранный прокурором наугад пожарный извещатель не срабатывает. Систему вновь приходится запускать пожарным экспертам. Лишь после этого продавцы и покупатели потянулись к выходу.
Алексей Лавриков, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Оценку мы ставим, в принципе, положительную, с одним аспектом: что к этому были все готовы. Как это будет, когда происходит это внезапно и есть большая наполняемость, ответить не можем».
Так, говорят инспекторы, одна мелкая огреха может сделать бесполезной всю пожарную автоматику, на которую затрачены миллионы. К числу недочетов отнесено и то, что в смежном торговом центре, который, по сути, составляет с этим одно здание, система оповещения - автономная. И пока в одном корпусе ТМК звучал тревожный сигнал и шла эвакуация, в другом - звучала веселая музыка, а посетители продолжали делать покупки. Все недочеты руководству ТМК предстоит проанализировать и устранить в самое ближайшее время.
Алексей Лавриков, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Проблемным вопросом было то, что у нас система оповещения в коридорах не включилась, с ручных пожарных извещателей, позже мы сымитировали срабатывание дымового пожарного извещателя, после чего система оповещения была включена».