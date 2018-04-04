Новости версия для печати За первые два месяца 2018 года в Орловской области животные покусали 445 человек Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.



За январь - февраль 2018 года за оказанием помощи, в связи с укусами животными, в медицинские организации региона обратилось 445 человек, из них 96 - дети в возрасте до 17 лет. От нападения диких животных пострадало 16 взрослых.





Орловское Информбюро

4 апреля 2018 года







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