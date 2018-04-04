Новости версия для печати В МЧС официально объявили о начале паводка в Орловской области Региональная служба спасения уже приступила к традиционным для этого периода мероприятиям.



Первым в регионе ежегодно подтапливается низководный мост у деревни Тайное. Там уже перекрыто движение и выставлен совместный кордон спасателей и полицейских. По предварительным данным МЧС, паводок на Орловщине в этом году не превысит среднемноголетних уровней.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «С 3 апреля на территории всей Орловской области зафиксирован подъем воды около одного метра на большинстве рек области. В связи с этим синоптики и сотрудники ГУ МЧС зафиксировали начало весеннего половодья. Возможны небольшие подтопления приусадебных участков в пониженных участках местности. Наибольший риск существует в городе Орле - это Александровский мост в районе Детского парка, пересечение улиц Фомина и Новосильская, 1-я Посадская и Васильевская».





Татьяна Напольских

4 апреля 2018 года







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