Новости версия для печати Региональный Фонд капремонта проверила прокуратура Проверку расходования средств Фонда капремонта провела прокуратура Железнодоржного района Орла.



В частности, внимание привлекли работы в доме № 61 по улице Московской, где подписаны все акты принятых работ. При этом установлено, что работы по капремонту подвальных помещений на сумму более 460 тысяч рублей фактически выполнены не были.





Татьяна Напольских

4 апреля 2018 года







На главную страницу





