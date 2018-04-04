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среда
4.04.2018
19:36:30
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Восемь студентов и магистрантов Орловского Госуниверситета стали победителями и призерами всероссийской олимпиады «Я-профессионал»Чтобы стать лучшими, им пришлось пройти не только серьезный конкурсный отбор, но и блеснуть знаниями в выбранной специальности.
Чтобы попасть в финал, молодым и одаренным пришлось выиграть первый заочный этап среди трехсот тысяч участников со всей России. Во второй этап вышли лишь 10 тысяч. Победить было не просто. Свои знания и умения олимпийцы показывали в самых разных категориях. Это прикладная информатика, психология, биофотоника, экология и другие. С заслуженной победой молодых профессионалов поздравил глава региона Андрей Клычков.
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