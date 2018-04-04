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В областном центре продолжаются мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Тургенева

На выставке, открывшейся в музее классика, представлены уникальные экспонаты. Декорации, костюмы и афиши - из архивов орловского академического театра. Фотографии и письма - из фондов музея Тургенева. Это не первый совместный проект двух старейших учреждений культуры, носящих имя писателя.

В музее Тургенева еще продолжается ремонт. Но дом не должен пахнуть краской - уверены и сотрудники музея, и актеры академического театра. В отремонтированном вестибюле уже звучит тургеневское слово. На открытии выставки посетители увидели сцены из спектаклей, поставленных по произведениям Ивана Сергеевича.

Спектакль «Отцы и дети» знаком зрителю. Идет на сцене академического театра не один год. А впервые герои произведений Тургенева появились на орловской сцене еще при жизни классика. «Нахлебник», «Холостяк», «Новь», «Дворянское гнездо» - театр поставил все романы Тургенева. 

Павел Легкобит, заслуженный артист России: «Наш театр всегда славен тургеневскими традициями русского психологического театра,. И более того, он славе актерской школой, актерским даром, который раскрывает величие драматурга, писателя, поэта».

Мастерство Тургенева-драматурга известно и далеко за пределами Орла. В 19 веке постановки по его пьесам шли в Малом и Александринском театрах, а в 20-м столетии уже во всех крупных городах России и за рубежом. Спектакли - известные и не очень, но всегда за тургеневским словом зритель приходит как за живой водой и русским духом, говорят организаторы выставки. Кстати, как стало известно, московский женский симфонический оркестр хочет поставить «Последнего колдуна». С просьбой помочь с материалом обратились в Орел.

Вера Ефремова, директор ООГЛМ И.С.Тургенева: «Еще в прошлом году мы задумали интересный проект: театр представляет костюмы, представляет афиши, удивительные театральные эскизы». 

А музей для этого проекта представит уникальные фотографии актрисы Марии Савиной и ее переписку с Тургеневым - мемории из фондов. Прикоснуться к тургеневской театральной истории Орла можно до 24 апреля.

 



Надежда Невматулина
4 апреля 2018 года

 


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