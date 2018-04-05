Новости версия для печати Сотрудники орловского Пенсионного Фонда предлагают посетителям пропустить час пик Теперь наиболее свободное время работы клиентской службы можно отследить на сайте ПФР.



Специалисты провели исследование посещаемости, и результаты опубликовали на Интернет-ресурсе в виде диаграмм. С помощью этой информации орловцы могут самостоятельно определить наиболее благоприятное время для посещения Пенсионного фонда и сократить время ожидания в очереди. Кроме того, все желающие могут воспользоваться услугой «Предварительная запись на прием».





Орловское Информбюро

5 апреля 2018 года







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