Новости версия для печати Сергею Рахманинову посвящается В апреле этого года исполняется 145 лет со дня рождения великого русского композитора, гениального пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Среди городов России, в которых выступал музыкант, был и Орел.



Композитор посетил наш город дважды – в канун нового 1893 года, и в 1913 году. Людмила Кулакова, заведующая отделом искусств областной библиотеки им Бунина: Среди знакомых Сергея Васильевича Рахманинова встречается имена наших земляков. Это и пианист Левин, и очень популярный композитор Василий Калинников. Большая дружба связывала Сергея Рахманинова с Иваном Буниным, на стихи которого он написал несколько известных вокальных миниатюр». В областной библиотеке им Бунина подготовили выставку музыкально-нотной литературы, посвященную Рахманинову. Это книги, которые рассказывают о жизни и творчестве композитора, нотные издания с его популярными сочинениями, а также грампластинки с записью концертов. Рахманинов был одним из первых великих музыкантов, записывающихся на пластинки, которые стали важными документами эпохи. Почитать о жизни композитора и пианиста и послушать музыку в его исполнении можно в Бунинке до 12 апреля.





Татьяна Тимохина

5 апреля 2018 года







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