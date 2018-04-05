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Более 60 миллионов рублей потратят в Орловской области на создание пешеходных переходов

12 «зебр» появится около школ, еще около 20 - на сети местных автомобильных дорог. Запланировано нанесение горизонтальной дорожной разметки на 110 улицах города. Общая площадь разметки составит почти 57 тыс. кв. м. Большая часть будет нанесена методом термопластика.

В настоящее время согласовывается проект создания двух пешеходных переходов и четырех остановочных пунктов, разработана документация на устройство линий искусственного электроосвещения на 152 млн. рублей.