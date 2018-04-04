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Коротко о главном

- Орловские мелкие воды уже пошли в разлив. Кто и где уже живет в состоянии паводка?

- Пришли не из праздного любопытства. Отвечает ли требованиям пожарной безопасности центральный универмаг?

- Возвращение к теме. Когда появится новая дорога на Родзевича-Белевича.