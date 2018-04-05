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Орловцы сообщают о подтопленных частных и многоквартирных домах, и даже о целых улицах

К трехэтажкам Зареченского посёлка вода подступила настолько близко, что люди не могут выбраться из своих подъездов. Не спасают даже резиновые сапоги.

Легковые авто в этой луже погружаются по самые двери, грузовые – по середину колеса. Раскатывающаяся волнами талая вода буквально доходит до двери подъезда. Жильцы трехэтажки в Ягодном переулке посёлка Зареченский порою даже не могут выйти из дома. Для этого нужна шлюпка, смеются люди. Хотя самим уже давно не до шуток.

Старожилы трехэтажки помнят, что уже в первую весну после заселения, а было это в 1991 году, все подъезды оказались в плену талых вод. И с тех пор ситуация не меняется.
Татьяна Трубникова, жительница дома №2 по пер. Ягодный, п.Зареченский: «Горе было недавно. Мы не могли подъехать. Мы просто не могли покойника привезти - девочка умерла. Мы не могли к дому подвезти». 
Накануне визита нашей съемочной группы ситуация немного улучшилась. Люди смогли добиться действий от администрации сельского поселения: приехала спецтехника, откачала немного воды, но надолго эффект не задержался.
Валентина Зубенко, старшая по дому №2 по пер. Ягодный, п.Зареченский: «Здесь ливнёвки не предусмотрены, куда эту воду денешь? Когда частных домов не было, вода туда стекала, а сейчас они нас перегородили».
В сельсовете об этой проблеме знают. В прошлом году дому выделили средства на строительство тротуаров. Правда, они тоже ушли под воду. Теперь глава сельского поселения пообещала, что этим летом новый асфальт появится на самой проезжей части.
Тамара Карпухина, глава администрации Образцовского сельского поселения: «Мы проезжую часть поднимем повыше и заасфальтируем. Проблемы это, конечно, не решит, но хоть что-то остановит. Как установится погода, мы обязательно это сделаем. Уже запланировали. Ливнёвку куда-то делать, все варианты рассматривали – её отвести некуда. Везде жилой посёлок».
Сейчас же вся талая вода стекает под фундамент трехэтажки. Из-за постоянной сырости в подвале коммуникации быстро приходят в негодность, а сам дом начал проседать, говорят жильцы. Трещины в подъезде, на стенах и потолках квартир с каждым годом всё шире.




Антон Киселёв
5 апреля 2018 года

 


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