Новости версия для печати Весеннее половодье вновь выявило проблемы жителей орловского пригорода В региональной службе спасения официально объявили о начале весеннего паводка. В реках региона зафиксирован подъем воды, первыми в зону подтопления попадут низководные мосты и низинные участки в поймах рек.



Первым в регионе под воду обычно уходит низководный мост через Оку у деревни Тайное. И в этом случае транспортное движение прекращается.



В виде исключения, пока под рукой спасательная лодка, сотрудники МЧС оказывают местным жителям транспортные услуги. Однако наводить постоянную лодочную переправу, говорят в МЧС, и неразумно, и опасно.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Развитие весеннего половодья принимает интенсивный характер, и в ближайшие сутки будет также увеличиваться уровень воды». Мост у деревни Гать также стал непроезжим. Для свободного пропуска воды и льдин здесь уже разобраны ограждения. Хотя затопление моста на Гати неожиданным не назовешь - это происходит почти ежегодно, каждый раз ситуация кого-то застает врасплох. Особенно негодуют те из жителей, у кого нет под рукой личного автотранспорта. Да и те, кому объезд вполне по силам говорят: вопрос о реконструкции моста давно назрел. А пока – резиновые сапоги в помощь.



Рейсы через затопленный мост с лишней парой резиновых сапог туда и обратно накануне совершили десятки местных жителей. Впрочем, спасатели говорят: довольно скоро такие переходы станут небезопасны. В МЧС призывают здраво оценивать обстановку и не рисковать понапрасну.









Иван Суверин

5 апреля 2018 года







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