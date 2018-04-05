Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 25 ДТП Среди них два ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.



4 апреля в 15:20 водитель (женщина 1992 г.р.), управляя автомобилем «Рено SR», следовала по автодороге М-2 Крым и на 372 км автодороги М-2 Крым выехала на регулируемый перекресток (автодорога М-2 "Крым" - ул. Поселковая г. Орла) на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с автомобилем «Мицубиси», который двигался по ул. Поселковой.



В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля «Мицубиси», который с места ДТП был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован в травматологию, а также пострадал его пассажир. Водитель автомобиля «Рено» впоследствии обратилась за медицинской помощью.



4 апреля в 10 часов водитель, управляя транспортным средством «Форд Фокус», двигался по автодороге М-2 Крым и в районе 317 километра осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся впереди транспортным средством «Газ 2834», которое осуществляло поворот налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог (двигаясь по главной дороге).



В результате столкновения транспортных средств произошло их возгорание. Пассажир автомобиля «Форд» (женщина 1975 г.р.) получила травмы в виде ожогов, доставлена каретой скорой помощи в медицинское учреждение г. Мценска. Водителю автомобиля «Форд» оказана разовая медицинская помощь на месте.





Орловское Информбюро

5 апреля 2018 года







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