Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Проскочить не получилось. В аварии травмированы три человека.



- «Архитектурное слияние». Начальник управления архитектуры области и главный архитектор – теперь это будет один человек. И он – в прямом подчинении у Андрея Клычкова.



- О вкусной, здоровой и высоко оцененной на всероссийском конкурсе пище. Рецепт овощного салата – от орловских школьников.





Вести-Орёл

5 апреля 2018 года







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