Новости версия для печати В Орле произошло «архитектурное слияние» Начальник управления архитектуры Орловской области и главный архитектор – теперь это будет один человек. И он – в прямом подчинении у главы региона.



Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства перешло в прямое подчинение губернатора Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области. Одновременно произведено совмещение должностей – теперь Управление возглавляет главный архитектор Орловской области, в то время как ранее должность главного архитектора была разделена с должностью главы Управления.



До подписания указа от 3 апреля Управление градостроительства и архитектуры было самостоятельным органом, который по должности курировал первый заместитель председателя правительства Николай Злобин. В штатном расписании управления была предусмотрена должность главного архитектора Орловской области, который напрямую подчинялся губернатору. Теперь эти две должности объединены. На данный момент Управление возглавляет Вячеслав Миронов в ранге исполняющего обязанности.





Орловское Информбюро

5 апреля 2018 года







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