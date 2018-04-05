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Орловские школьники стали финалистами Всероссийского конкурса по правильному питанию

А в Орле они уже провели мастер–класс по приготовлению овощного салата, который в Москве признали самым оригинальным и полезным.

Принять участие в конкурсе «Разговор о правильном питании» предлагалась четвероклассникам, однако, Ирина Алексеевна Кузнецова, зная своих первоклашек, точно решила - эта кулинарная задачка ее мальчишкам и девчонкам будет по плечу.
Ирина Кузнецова, учитель начальных классов гимназии №19: «Поговорив с родителями, мы приняли решение, что будем принимать участие в этом конкурсе. Во-первых, это очень актуально – правильное питание, во-вторых, совместная работа нас объединяет, делает дружнее».
Для участия в первом туре ребята вместе с родителями приготовили «тыквенный горшочек» с ароматной кашей. Для второго тура участникам был предложен овощной набор: помидор, огурец, листовой салат. Сделать предлагалось что-то оригинальное, вкусное и, конечно, полезное.
Ирина Кузнецова, учитель начальных классов гимназии №19: «Из этих продуктов мы должны были сотворить чудо. Нам позвонили из Москвы и сказали, что это шедевр».
Автором этого шедевра является мама одного из учеников - Сусанна Арустамян. Она уверена, что «Вкусное дерево», которое «вырастили» в тарелке ребята из предложенных ингредиентов - лучший пример здоровой пищи.
Сусанна Арустамян, жительница г. Орла: «Идея пришла спонтанно, и в последний день конкурса мы решили поставить такой штрих».
Теперь у ребят новое задание: снять видеоролик с процессом приготовления салата «Давай подружимся». К процессу приготовления школьники подошли со всей серьезностью: радуга из болгарского перца, солнышко из лимона - и процесс творческий, и перекусить можно. Кто станет победителями, станет известно в конце апреля. Орловские школьники, конечно же, надеются на победу.


Юлия Опанасюк
5 апреля 2018 года

 


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