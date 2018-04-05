Новости версия для печати Сегодня утром в Орле произошел крупный пожар Дым из дома № 8 по улице 8 Марта был виден из разных точек города.



Первые сообщения начали появляться в социальных сетях: очевидцы писали – дым идет с крыши дома. МЧС стянуло к месту ЧП сразу несколько пожарных расчетов. На место приехали и сотрудники Росгвардии, которые также участвовали в эвакуации жильцов дома.





Всеволод Трифонов

5 апреля 2018 года







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