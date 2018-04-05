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Людмила Домарацкая: «Основа хорошей фотографии – настроение»

В орловском краеведческом музее открыта выставка прекрасного фотомастера, талантливого педагога Людмилы Домарацкой. Она организована к ее юбилею и объединила старые и новые работы фотохудожника.

Без преувеличения можно сказать, что четверть известных ныне мастеров прошли «школу Домарацкой». 25 лет она преподает фотокомпозицию и технологию съемки в Орловском колледже искусств и культуры. Ее работы - это всегда маленькое открытие, чудо, волшебство и совершенно нетривиальный взгляд на жизнь. Основой хорошей фотографии Людмила Домарацкая считает настроение.
Людмила Домарацкая, фотохудожник: «Настроениями все связано, цвет помогает, потому что, он, собственно, творит ситуацию. Красногорск – от того, что ночью. Ну, это же старые страшные дома, если прямо говорить, да, все это ободрано, а когда сложилась такая ситуация, ночь – это теплый свет, сама атмосфера такая синяя, ты её немножечко усугубил, всё - возникает сказка Красногорска».
Людмила Домарацкая из тех людей, кто видит сердцем. На выставке собраны фотографии, - близкие и понятные каждому человеку. Зрители говорят: пейзажи и натюрморты отличают высокий художественный вкус, композиционное мастерство. И в каждой из фото, безусловно, есть частичка души мастера. Особенно впечатлили первых зрителей циклы «Литературный Орел», «Красногорск» и «Натюрморты».


Эва Стасюлевич
5 апреля 2018 года

 


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