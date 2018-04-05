Новости версия для печати В Орле готовится к открытию после реконструкции спортшкола олимпийского резерва № 3 Уже в апреле ей исполнится 72 года, и завершение работ – лучший подарок к этой дате.



Здание школы построено 1970-х годах. На ремонт его закрыли в 2015-м. В сентябре 2016 года из-за грубейших нарушений правил безопасности здесь произошел пожар. Затем конструкцию здания усилили и надстроили третий этаж.



За полтора года обновили всё: заменили теплотрассу, электрику, вентиляцию и систему отопления. Вставили новые окна, закупили мебель и тренажеры. Оборудовали медицинский и тренерский кабинеты, душевые.



Сегодня в школе занимаются около 1300 человек. Их возраст – от 4 до 70 лет. В педагогическом штабе – 51 тренер. Среди воспитанников школы - гимнасты Юлия Бравикова и Максим Романов.



Для всех, кто учился здесь и продолжает заниматься сегодня, обновленная школа – хороший стимул и возможность для новых спортивных свершений.





Юлия Сулим

5 апреля 2018 года







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