В Орле готовится к открытию после реконструкции спортшкола олимпийского резерва № 3

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четверг
5.04.2018
20:15:16
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В Орле готовится к открытию после реконструкции спортшкола олимпийского резерва № 3Уже в апреле ей исполнится 72 года, и завершение работ – лучший подарок к этой дате.
Здание школы построено 1970-х годах. На ремонт его закрыли в 2015-м. В сентябре 2016 года из-за грубейших нарушений правил безопасности здесь произошел пожар. Затем конструкцию здания усилили и надстроили третий этаж.
За полтора года обновили всё: заменили теплотрассу, электрику, вентиляцию и систему отопления. Вставили новые окна, закупили мебель и тренажеры. Оборудовали медицинский и тренерский кабинеты, душевые.
Сегодня в школе занимаются около 1300 человек. Их возраст – от 4 до 70 лет. В педагогическом штабе – 51 тренер. Среди воспитанников школы - гимнасты Юлия Бравикова и Максим Романов.
Для всех, кто учился здесь и продолжает заниматься сегодня, обновленная школа – хороший стимул и возможность для новых спортивных свершений.
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