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Владимир Путин провел заседание Госсовета по вопросу развития конкуренции

В обсуждении актуальной темы принял участие врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Владимир Путин назвал честную конкуренцию базовым условием для экономического и технологического развития, залогом обновления страны. Особое внимание Президент РФ уделил необходимости создания условий для стабильной конкурентной работы малого бизнеса, для доступа предпринимателей и социально ориентированных НКО к выполнению государственных и муниципальных заказов и услуг.
 
В 2017 году возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 – о картелях. Это на восемь процентов больше, чем в предыдущем 2016 году, и лидерство здесь уже второй год подряд удерживает сфера строительства, подчеркнул Владимир Путин.
 
Владимир Путин дал поручение сформировать единый реестр государственного и муниципального имущества с полной информацией о правах на него, обременениях и целевом назначении.
«Региональная политика в сфере конкуренции является важным фактором, определяющим успешность предприятий и уровень жизни граждан, помогающим достичь целей социально-экономического развития» - рассказал об итогах Госсовета Андрей Клычков.
По его словам, в нашем регионе внедрен Стандарт развития конкуренции, оперативно обновляется необходимая нормативная правовая база, образован Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции. 
 
В 2017 году финансирование государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» превысило 63 млн рублей. На 41 млн рублей была увеличена капитализация государственной микрофинансовой организации, благодаря чему предоставлен 471 микрозайм на сумму 440,3 млн рублей. Региональным гарантийным фондом в минувшем году было предоставлено 64 поручительства на 191,5 млн рублей, что позволило предпринимателям получить в банках кредиты на 1,8 млрд рублей.
 
Кроме того, на осуществление деятельности центра кластерного развития направлено порядка 6,5 млн рублей, на функционирование центра поддержки предпринимательства - 5,8 млн рублей, на работу регионального центра поддержки экспорта - 3,2 млн рублей. Получателями мер поддержки было создано 127 новых рабочих мест.



Орловское Информбюро
5 апреля 2018 года

 


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