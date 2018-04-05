Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Клубы дыма были видны со всех концов Орла. Репортаж с улицы 8 Марта. - Новые требования для торговли на ярмарках выходного дня. - По заветам Карла Маркса. Орловец всю жизнь собирал экспонаты о немецком философе.





Вести-Орёл

5 апреля 2018 года







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