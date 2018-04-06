Новости версия для печати В Орле начался прием заявок на участие в конкурсе «Тургеневская девушка – 2018» Если вам от 16 до 22, то есть шанс на победу.



Для участия нужно до 1 июля отправить заявку, в которую входят фотографии, характеристика, видеоматериал и эссе, на электронную почту oocnt57@yandex.ru Это – заочный этап, и если жюри примет решения, то следующим шагом станет участие в финале, который состоится в октябре. Тогда и назовут имя «Тургеневской девушки» этого года.





Мария Семак

6 апреля 2018 года







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