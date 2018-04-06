Новости версия для печати В военно-историческом музее Орла открылась выставка, посвященная 200-летию Карла Маркса Там можно познакомиться с историей жизни известнейшего во всем мире революционера. Она представлена в очень необычном стиле – при помощи фалеристики.



Фалеристика - это уникальная историческая дисциплина и тип коллекционирования одновременно. Фалеристы собирают ордена, медали и значки, любые нагрудные знаки, а с их помощью изучают историю. Теперь и посетители выставки могут таким необычным способом узнать больше об авторе легендарного «Капитала».

Сергей Широков, директор Военно-исторического музея: «Многие его знают как философа, социолога, общественного деятеля, журналиста. И эти аспекты его жизни теперь раскрыты в этой выставке, они выражены в знаках, в памятных медалях. Такого собрания нет, наверное, ни в одном музее нашей страны и за рубежом». Коллекцию нагрудных знаков и медалей собрал наш земляк Абрам Израилевич Пёсин. Этому делу он посвятил всю жизнь – у фалериста десятки тысяч уникальных экземпляров, которые он искал по всему миру. Посмотреть на них орловцы смогут в течение двух недель. Выставка открыта до 20 апреля.





Юлия Сулим

6 апреля 2018 года







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