Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП Среди них два ДТП с пострадавшими, три человека получили травмы.



5 апреля в 19:10 в Колпне водитель, управляя мотоциклом ИЖ, следовал по улице Торговой и в районе д.№25 допустил наезд на препятствие - металлический столб.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир получили телесные повреждения, не госпитализированы.



5 апреля в 9 часов утра водитель, управляя автомобилем «Рено Флюинс», следовал по улице Генерала Родина и в районе д.14 произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера», который двигался впереди попутно. В результате ДТП водитель автомобиля «Нисан» получил телесные повреждения, не госпитализирован.





Орловское Информбюро

6 апреля 2018 года







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