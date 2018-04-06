Новости версия для печати В Орловской области подтоплены одиннадцать низководных мостов Затопленными оказались мосты, расположенные в Орловском, Залегощенском, Новосильском, Ливенском и Мценском районах.



По информации ГУ МЧС России по Орловской области с 3 апреля на территории региона зафиксирован подъем уровня воды на большинстве рек области. Уровень Оки в черте города Орла – 5,9 м. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее колебание уровней воды в реках региона.



Как сообщает информационный портал Орловской области, везде есть объездные пути. По информации МЧС, для контроля за прохождением половодья организована работа оперативных групп. Используется также беспилотник.





Орловское Информбюро

6 апреля 2018 года







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