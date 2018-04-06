Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Школа олимпийских традиций. Сегодня в Орле торжественно открыли обновленную СШОР-3. - Время для покаяния – в ожидании светлого праздника. Сегодня в православных храмах совершится обряд выноса Плащаницы. - «Большая вода» наступает. В регионе уже подтоплено 15 низководных мостов. - О чем поёшь, молодежь? В Орле завершился конкурс патриотической песни.

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Вести-Орёл

6 апреля 2018 года







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